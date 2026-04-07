CEO'ların Gelir Artışı Beklentileri Son 5 Yılın En Düşük Seviyesinde

PwC'nin 29. Küresel CEO Araştırması'na göre, iş dünyası liderlerinin gelir artışı beklentileri, yapay zekâ yatırımlarının henüz tam anlamıyla kazanca dönüşmemesi ve artan jeopolitik riskler nedeniyle son beş yılın en düşük seviyesine geriledi. 95 ülkeden 4.454 CEO'nun katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, Türkiye'deki CEO'ların yalnızca %24'ünün önümüzdeki 12 ayda şirketlerinin gelir büyümesine çok güvendiğini ortaya koyuyor.

Araştırma, CEO'ların teknolojik değişim hızı karşısında ciddi bir baskı hissettiğini gösteriyor. Küresel CEO'ların %42'si iş süreçlerinin teknolojik değişime yetişip yetişmediğini en büyük endişe kaynağı olarak görüyor. Yapay zekâ kullanımı yaygınlaşsa da finansal sonuçlara yansıması henüz başlangıç aşamasında; küresel olarak CEO'ların %30'u YZ yatırımlarından net bir geri dönüş alamadığını belirtiyor.

Önümüzdeki 12 aya ilişkin risk algısında, CEO'lar için siber riskler, enflasyon ve jeopolitik gerilimler en büyük tehditler olarak öne çıkıyor. Türkiye'deki CEO'lar kendilerini en çok siber risklere (%41) ve enflasyona (%39) karşı savunmasız hissediyor. Araştırma sonuçlarını değerlendiren PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Uluşun, iş dünyasının 'hızlı adaptasyon' sınavı verdiğini ve belirsizlik çağında fark yaratmak için teknolojiyi operasyonel çeviklikle birleştirmenin önemli olduğunu vurguluyor.