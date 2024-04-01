İş dünyası temsilcileri yapısal reformlar istiyor

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İş dünyası temsilcileri ekonomi yönetiminin elini rahatlatacak 4 yıllık seçimsiz dönemde iş dünyasının sesine daha çok kulak verilmesini beklediklerini ve kalıcı çözüm için yapısal reformların gerçekleştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 4 yıllık seçimsiz bir döneme girilmesinin ekonomi yönetiminin elini rahatlatacağını vurguladı.

Öncel, "Enflasyonla mücadele yeni dönemde en öncelikli gündem başlığı olacak. BMD olarak enflasyonla mücadeleye her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. Ekonomi yönetiminin de son dönemde yüksek maliyet ve yüksek faiz kıskacında sıkışan perakende sektörünün elini güçlendirecek adımları atacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ekonomide kalıcı çözümler için yapısal reformların hayati önem taşıyor"

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten de iş dünyası ile daha yakın çalışılacak bir sürecin başlamasını ve özellikle son dönemde "rekabetçiliğini büyük ölçüde kaybeden" ayakkabı endüstrisi için bu sürecin en iyi şekilde değerlendirilmesini beklediklerini anlattı.

Dış Ticarete Yön Verenler Derneği (DIŞYÖNDER) Başkanı Hakan Çınar ise ekonomide kalıcı çözümler için yapısal reformların gerçekleştirilmesinin hayati önem taşıdığını ve seçimsiz 4 yılın yapısal reformlar için fırsata dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.