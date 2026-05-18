İş Dünyasından 19 Mayıs Mesajları

18.05.2026 17:25
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: - "Bugün bizlere düşen görev, cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan, üreten, çalışan, bilimin ve aklın rehberliğinde ülkemizi daha ileriye taşıyan nesiller yetiştirmektir" - İSTİB Başkanı Ali Kopuz: - "19 Mayıs, milletimizin en ağır şartlar altında dahi kendi kaderine sahip çıkma iradesini, hürriyetinden vazgeçmeyen karakterini ve tarih sahnesindeki varlığını koruma azmini ifade eden müstesna bir tarih"

İş dünyası temsilcileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin bağımsızlık yolculuğunda azim, inanç ve kararlılıkla attığı en güçlü adımlardan biri olduğunu belirtti.

Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı 'İstiklal Meşalesi', yalnızca Kurtuluş Savaşımızın değil, özgür, güçlü ve çağdaş Türkiye idealinin de başlangıcı olmuştur. Bu anlamlı günü, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize armağan eden Büyük Önder Atatürk'ün vizyonu, her zaman olduğu gibi bizlere yol göstermektedir.

Bugün bizlere düşen görev, cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan, üreten, çalışan, bilimin ve aklın rehberliğinde ülkemizi daha ileriye taşıyan nesiller yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da 19 Mayıs 1919'un, Türk milletinin Anadolu'daki varlığının tehdit altında olduğu en zor zamanlarda Milli Mücadele ateşinin yakıldığı gün olduğunu ifade etti.

Kopuz, Birinci Dünya Savaşı sonunda dönemin emperyalistlerinin hedefinin Anadolu ve Balkanlar'daki Türk varlığını yok etmek olduğunu anımsatarak, planlayamadıkları şeyin ise binlerce yıllık tarihi boyunca defalarca yok edilmek istenen aziz Türk milletinin boyunduruk ve esaret altına alınamayacağı, tam bağımsızlık dışında hiçbir seçeneği kabul etmeyeceği olduğunu bildirdi.

Anadolu'nun dört bir yanında tutuşan istiklal ateşinin 19 Mayıs 1919'da ortak bir hedefe, ortak bir iradeye ve ortak bir bağımsızlık seferberliğine dönüştüğünü belirten Kopuz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tarihi mücadele, milletimizin inancı, fedakarlığı ve kararlılığıyla mutlak zafere ulaşmış, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolu açmıştır. Bu bakımdan 19 Mayıs, milletimizin en ağır şartlar altında dahi kendi kaderine sahip çıkma iradesini, hürriyetinden vazgeçmeyen karakterini ve tarih sahnesindeki varlığını koruma azmini ifade eden müstesna bir tarihtir."

Kaynak: AA

