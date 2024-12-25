İş Hastalıkları Farkındalığı Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İş Hastalıkları Farkındalığı Artıyor

İş Hastalıkları Farkındalığı Artıyor

İMUD, iş ve meslek hastalıkları için farkındalık toplantısı düzenledi, 2,5 milyon ölüm kaydedildi.

25.12.2024 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği (İMUD), iş ve meslek hastalıklarında farkındalığın artırılması amacıyla toplantı düzenledi.

İMUD tarafından düzenlenen Ankara Toplantıları'nın ilki Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda açılış konuşması yapan Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız, 2019'da dünya genelinde meslek hastalıkları nedeniyle 2,5 milyon ölüm kaydının olduğunu bildirdi.

Ölümlerin önlenmesinde önceden tespitin ve alınması gereken önlemlerin önemine dikkati çeken Yıldız, "Bu yüzden Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi de bu farkındalıkla her kademedeki personeliyle meslek hastalıklarının erkenden ve uygun şekilde tespitini sağlamaktadır." dedi.

Yıldız, hastanenin Türkiye'de tüm ana uzmanlık branşlarında meslek hastalığı değerlendirme niteliği bulunan tek meslek hastanesi olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Hastanemiz, 2021 yılının son aylarından itibaren mevcut binasında Ankara Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Hastanemizde görev yapmakta olan İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlarımız 23 binden fazla ayaktan hastaya ve 1400'den fazla yatan hastaya sağlık hizmeti sunmuştur. 2021'in Kasım ayından itibaren detaylı tetkik ve değerlendirme sonucunda 1800'den fazla hastanın, mesleki hastalık şüphesi taşıyan hastalıkları tespit edilmiş ve bildirilmiştir."

Toplantıda konuşan İMUD Başkanı Gülden Sarı ise amaçlarının bu toplantılarla önlenebilir olan meslek hastalıklarının farkındalığının artırılması olduğunu bildirdi.

Toplantıda, Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Meslek Hastalıkları Eğitim Kliniği'nden Doç. Dr. Adem Koyuncu tarafından, meslek hastalıkları sağlık kurulu raporu oluşturulması ve sonrasındaki yasal süreçlerle alakalı sunum yapıldı.

Kaynak: AA

Meslek Hastalıkları, Hastane, ankara, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş Hastalıkları Farkındalığı Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:05 Moskova’ya giden Esma Esad izole edildi, kimseyle görüştürülmüyor Moskova'ya giden Esma Esad izole edildi, kimseyle görüştürülmüyor
22:52 Meclis’te AK Partili Zengin ile DEM Partili Gergerlioğlu arasında ’sapık’ tartışması Meclis'te AK Partili Zengin ile DEM Partili Gergerlioğlu arasında 'sapık' tartışması
22:07 Kazakistan’da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon’da yaşanmış Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon'da yaşanmış
21:13 Merkez Bankası 2025’te KKM uygulamasını sonlandıracak Merkez Bankası 2025'te KKM uygulamasını sonlandıracak
21:05 İsrailli Bakan’dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
10:08 Hareket halindeki araç alev aldı: 2 kişinin feci sonu Hareket halindeki araç alev aldı: 2 kişinin feci sonu
09:51 Hadise ’’İzledim’’ demişti Sinan Akçıl’a olay yaratan performans videosu soruldu Hadise ''İzledim'' demişti! Sinan Akçıl'a olay yaratan performans videosu soruldu
09:47 Balıkesir’de öğrenci servisi tırla çarpıştı 3’ü ağır 28 yaralı Balıkesir'de öğrenci servisi tırla çarpıştı! 3'ü ağır 28 yaralı
09:45 Asgari ücret neden çok fazla artırılmadı Asgari ücret neden çok fazla artırılmadı?
09:44 Mourinho Galatasaray’ın radarındaki yıldıza kancayı attı Mourinho Galatasaray'ın radarındaki yıldıza kancayı attı
09:38 HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu da yeni asgari ücrete tepki gösterdi HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu da yeni asgari ücrete tepki gösterdi
09:28 Asgari ücret dolar bazında arttı mı Asgari ücret dolar bazında arttı mı?
09:22 Piyasaların gözü Merkez Bankası’nda Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda
09:17 Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 23:52:03. #1.11#
SON DAKİKA: İş Hastalıkları Farkındalığı Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.