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İş makinesinin tek dokunuşu binanın yıkılmasına yetti

Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımları sürüyor

ELAZIĞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ'da ağır hasar gören iş hanı, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede İzzetpaşa Caddesi'nde yıkımına başlanan iş hanı, iş makinesinin vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.