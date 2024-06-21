İş makinesinin tek dokunuşu binanın yıkılmasına yetti
Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımları sürüyor
ELAZIĞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ'da ağır hasar gören iş hanı, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede İzzetpaşa Caddesi'nde yıkımına başlanan iş hanı, iş makinesinin vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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