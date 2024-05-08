İscehisar\'da engelli öğrenciler Belediye Başkanı\'nı ziyaret etti

İscehisar'da engelli öğrenciler, Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan'ı ziyaret etti.
Kılınçarslan, 10-16 Mayıs "Engelliler Haftası" etkinlikleri kapsamında Şehit Vural Şahin İlkokulu ve Mercan Ortaokulu özel eğitim öğrencileri ve öğretmenlerini makamında ağırladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılınçarslan, "Engeller sevgi, emek ve özveriyle aşılır. Çünkü en büyük engel sevgisizliktir." ifadesini kullandı.
Kılınçarslan, engelli öğrencilere hediye takdim etti.
İscehisar'da örnek davranış
İscehisar'da 5'inci sınıf öğrencisi Yunus Emre Kaygısız, yolda bulduğu akıllı saati belediyeye teslim etti.
Kaygısız, örnek davranışı belediye çalışanlarınca takdirle karşılandı.
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