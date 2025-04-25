İşçi Statüsündeki Personel için Önemli Karar

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kurum İdari Kurulu toplantısında gündeme taşıdıkları, üniversitelerde işçi statüsündeki personelin müdür, amir, şef gibi kadrolara görevlendirilmemesi yönündeki talebin çözüme kavuştuğunu aktardı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitelerde işçi statüsünde çalışan personelin memurlara amir pozisyonda görev yapamayacağına ilişkin taleplerinin sonuçlandığını bildirdi.

YÖK tarafından 2024 yılı Ekim ayında gerçekleştirilen Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantısında Eğitim-Bir-Sen olarak işçi statüsündeki personelin memurların amiri konumuna getirilmesi uygulamasının iş barışını zedeleyen bir duruma dönüştüğünü dile getirdiklerini hatırlatan Yalçın, söz konusu toplantıda, "4857 sayılı Kanun'a göre istihdam edilen işçiler ile personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında çalışan işçiler arasından müdür, amir, şef, sorumlu gibi unvan ve pozisyonlara görevlendirmeler yapılmaması gerektiği yönünde kamu üniversitelerine bir görüş yazısı gönderilmelidir." şeklinde talepte bulunduklarını belirtti.

Ali Yalçın, şöyle devam etti:

"Eğitim-Bir-Sen olarak YÖK Kurum İdari Kurulu toplantısında gündeme taşıdığımız, üniversitelerde işçi statüsündeki personelin müdür, amir, şef gibi kadrolara görevlendirilmemesi yönündeki talebimiz çözüme kavuşmuştur. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin görüşüne dayanan ve YÖK tarafından tüm devlet üniversitelerine gönderilen yazıda, asli ve sürekli kamu görevlerinin yalnızca memur ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülebileceği vurgulanmıştır. Böylece kamu görev ve yetkilerinin hukuki çerçevede yürütülmesi açısından bir belirsizlik ortadan kaldırılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin görüşünü içeren ve YÖK'e gönderilen cevabi yazıda, kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memur ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gerektiği, işçilerin ise memur ve diğer kamu görevlilerinden sayılamayacağı açıkça belirtilmiştir. Yazıda ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında tanımlanan müdür, amir, şef gibi pozisyonlara işçi statüsünde istihdam edilen personelin görevlendirilmesinin mümkün olmadığı vurgulanmıştır. Bu doğrultuda söz konusu görüş, YÖK tarafından tüm devlet üniversitelerine resmi yazıyla iletilmiştir. Kamu yönetiminde görev ve yetki dağılımı açısından önemli bir kazanım olan bu gelişme, memur statüsündeki kamu görevlilerinin mesleki haklarının korunması adına da önem taşımaktadır."

Yalçın, Eğitim-Bir-Sen olarak, kamu çalışanlarının haklarını savunmaya, mevzuat dışı uygulamaların karşısında durmaya ve çalışma barışını güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.