İşçiler, Menemen Belediyesi'nde İşten Çıkarılmaları Protesto Etti

(İZMİR)- AKP'li Aydın Pehlivan'ın yönetimindeki İzmir'in Menemen Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin eylemleri, 9 gündür belediye önünde sürdürüyor. İşçiler, bugün belediye önünde kurdukları sofrada, kuru ekmek ve soğan yiyerek belediye yönetimini protesto etti.
İzmir'in Menemen Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin eylemleri sürüyor. İşçiler, bugün sabah saatlerinde belediye binası önünde yeryüzü sofrası kurarak Menemen Belediyesi yönetimini protesto etti. İşçiler, kurdukları sofrada kuru ekmek ve soğan yiyerek, "Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana" türküsüyle Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'a seslendi.
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