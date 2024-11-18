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İşçilerden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Belgesi

İşçilerden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Belgesi

Birleşik Metal İşçileri, kadına yönelik şiddete karşı belgelerini güncelledi ve eşitlik vurgusu yaptı.

18.11.2024 17:09
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(İSTANBUL)- Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü öncesinde, "Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacize Karşı Politika Belgesi"ni güncelledi. Güncellenmiş belgeyi genel merkezde düzenlenen törenle imzalayan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, "Kadınların toplumsal yaşamın her alanında, eşitlik ve özgürlük temelinde hak ettikleri yeri alması hepimizin önünde duran en önemli görevlerden" ifadelerini kullandı.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş, "Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacize Karşı Politika Belgesi"ni güncelledi. Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, güncelleniş belgeyi sendikanın genel merkezinde düzenlenen törenle imzaladı. Törene, sendikanın Genel Sekreteri Ali Çeltek, Kadın Komisyonu üyeleri ve genel merkezde çalışan kadınlar katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ile şiddet, taciz ve kadın cinayetlerinin önlenmesinin sendikanın başlıca hedefleri arasında olduğunu söyleyen Özkan Atar, "Kadınların toplumsal yaşamın her alanında, aile yaşamında ve çalışma yaşamı içerisinde eşitlik ve özgürlük temelinde hak ettikleri yeri alması, hak ettikleri yaşama kavuşması, hepimizin önünde duran en önemli görevlerden. Türkiye bu anlamda hiç kolay bir ülke değil. Eşitlik, özgürlük ve demokrasi mücadelesini her alanda kararlılıkla sürdürmemiz gerekiyor" dedi.

"Yol gösterecek, önümüzü açacak bir belge"

Kadın Komisyonu'ndan Naz Şakar ise belgeye ilişkin şunları söyledi:

"Şiddet ve taciz kadınları evde, sokakta, yolda, her yerde bulabiliyor. Maalesef iş yerlerinde de karşımıza çıkabiliyor. Şiddet ve tacize karşı kadınları koruyan yasalar etkin şekilde uygulanmıyor bu ülkede. ILO 190 gibi sözleşmeler onaylanmıyor, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılıyor. Bizim aslında şiddete ve tacize karşı güvencemiz, örgütlülüğümüz ve sendikamız. Bu sendika, kadınların şiddet ve tacize karşı güvencesi. Bu yüzden biliyoruz ki Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacize Karşı Politika Belgemiz, bize bu mücadelede yol gösterecek, önümüzü açacak bir belge. Bizler, çalışma yaşamının şiddetten, tacizden, mobbingden arındırılması için, ILO 190'ın onaylanması için sendikamızla beraber mücadele etmeye devam edeceğiz."

"Sendikamızın bu politikayı hayata geçirerek fabrikalarda farkındalığı yaratıyor"

Kadın Komisyonu'ndan Gamze Fırat ise "Şiddet ve tacize karşı mücadelemizde hep yanımızda olan, önümüzü açan ve öncülük eden bir sendikamızın olması bizi güçlendiriyor. Örgütlüysek güçlüyüz. Sendikamızın bu politikayı hayata geçirerek fabrikalarda bu farkındalığı yaratıyor olması çok kıymetli. Teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. İmza töreni, politika belgesinin imzalanmasının ardından hep bir ağızdan atılan "Kadın, yaşam, özgürlük" sloganıyla son buldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İşçilerden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Belgesi - Son Dakika

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