İsias Otel davasında tanıklar dinleniyor

ADIYAMAN'da geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'e ilişkin 5'i tutuklu, 11 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasının 3'üncü gününde, tanıklar ve otel çalışanları dinleniyor.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Adıyaman'da bulunan İsias Otel'de KKTC'den voleybol turnuvası için gelen, aralarında sporcu, öğretmen, antrenör ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği üyelerinin de bulunduğu 72 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklanırken, 11 kişi hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine başlanan davanın ilk duruşmasında sanık ve müştekilerin dinlenmesinin ardından üçüncü gün dosyada tanık olarak yer alan 20 kişinin dinlenmesine başlandı.

Duruşmada ilk olarak dinlenen otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Murat Kuştepe, sanıklardan otel sahibi Ahmet Bozkurt ile Efe Bozkurt, Ulviye Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt'u tanıdığını söyledi. Otel işleriyle Ahmet Bozkurt'un ilgilendiğini ifade eden Kuştepe, otelin 9'uncu katında yapılan tadilata ilişkin bilgisi olmadığını belirterek, "Otelin sahibi Ahmet Bozkurt'tur ve işlerle kendisi ilgilenir. Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt, otel sahibi Ahmet Bozkurt'un oğullarıdır ve işlerle pek ilgilenmezlerdi. Biz bir durum olduğunda müdüre anlatırdık. Müdür de Ahmet Bozkurt ile iletişime geçerdi. Ben göreve başladığımda otelin 9'uncu katı zaten vardı ve buradaki tadilat ile ilgili bilgim yok" dedi.

Otelde muhasebeci olarak çalışan Celal Görücü, otel ile ilgili her şeyle Ahmet Bozkurt'un ilgilendiğini ifade etti. Otelin 9'uncu katında tadilat yapıldığını belirten Celal Görücü, o dönem tadilat için teşvik kapsamında bir bankadan alınan kredinin de tadilat için kullanıldığını ifade etti.

Tanık olarak dinlenen otelin teknik ekibinde yer alan Hasan Gündüzoğlu ise 15 yıldır otelde görev yaptığını belirterek, "Otelin sorumlusu Ahmet Bozkurt'tur. Ahmet Bozkurt'un çocukları otelde söz sahibi değildir. Otelin 9'uncu katı daha önce terastı, daha sonra tadilat ile kapatıldı. Kapatılan bu bölümü de otel sahibi Ahmet Bozkurt ofis olarak kullanıyordu" diye konuştu.

3 tanığın dinlenmesinin ardından ara veriler duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi ile devam edecek.