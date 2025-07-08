İşiba'dan Trump'ın Tarife Açıklamasına Tepki

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yüzde 25 tarife uygulama kararının "talihsiz" olduğunu belirtti.

Kyodo'nun haberine göre, İşiba, tarife çalışma kolu toplantısında, ABD'nin tarifelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşiba, ABD'nin Japonya'ya yüzde 25 tarife uygulama kararının "talihsiz" olduğunu ifade ederek, karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşma için ikili görüşmelerin süreceğini aktardı.

Gümrük vergisi oranının, Trump'ın daha önce belirttiğinden düşük olduğunun altını çizen İşiba, bu durumun, uzun süredir müttefik olan iki ülke arasında gelecekteki ikili müzakerelerin önünü açtığını kaydetti.

İşiba, "Maalesef aramızda farklılıklar olduğu için henüz bir anlaşmaya varamadık. Japonya, gerekli olanı talep edip korurken, kolay taviz vermekten kaçınıyor." dedi.

Trump, İşiba'ya yazdığı mektupta, "Lütfen yüzde 25'lik oranın, ülkenizle aramızdaki ticaret açığı farkını ortadan kaldırmak için gereken rakamdan çok daha düşük olduğunu anlayın." ifadesine yer vermişti.

ABD Başkanı Trump, Güney Kore'ye de benzer bir mektup göndermiş ve "Bu gümrük vergileri, ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak yukarı veya aşağı yönde değiştirilebilir." ifadesini kullanmıştı.