Işıkhan ve Sudan Bakanı İşbirliğini Görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sudan Cumhuriyeti İnsan Kaynakları ve Sosyal Refah Bakanı Motasim Ahmed Saleh Adam ile bir araya geldi.

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO), İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 114. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında temaslarını sürdüren Işıkhan, Sudan Cumhuriyeti İnsan Kaynakları ve Sosyal Refah Bakanı Adam ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasında çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanlarında işbirliğinin daha da güçlendirilmesi ele alındı.