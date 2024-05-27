İşine karışanlara sinirlenen esnaf pankartla cevap verdi

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İşine karışanlara sinirlenen esnaf, çareyi pankart asmakta buldu: "Bıkma noktasına geldim"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de petshop işletmecisi 25 yıllık esnaf; işine karışanlara sözlü cevap vermek yerine yazdığı pankartla cevap vermeye çalıştı.

Hayvanların bakımları, güneşlenme ve kafes durumları hakkında yorum yapanlara kızan Kırşehirli esnaf, yazdığı pankartla şehirde ilgi odağı oldu. İnsanların bilip bilmeden işlerine karışması karşısında pankartı hazırladığını söyleyen petshop işletmecisi Yunus Emre Koçak; "Bilen bilmeyen herkes hayvanlar üzerine yorum yapmaya başladı. 25 yıldır bu işi yapıyorum, bıkma noktasına kadar geldim" dedi. Gölge ve güneşte bırakılan kafeslerdeki hayvanlar üzerine çok sayıda kişinin yorum yaptığını belirten Koçak açıklamasında; "Hayvanların gölgeye de sıcağa da ihtiyacı var. Bizler yaptığımız işin bilincindeyiz. Bazı zamanlar suyu çekerek vitamin vermek gerekiyor ama insanlar hayvanları neden susuz bıraktığımızı sorguluyor" diye konuştu. Sözde hayvan sevgisiyle hayvanseverliği karıştıranların varlığının çok olduğunu anlatan Koçak açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Son zamanlarda hayvan sevdiğini söyleyen insan çok oldu. Bilen, bilmeyen tüm insanlar konuşuyor. Ben de kızdım ve pankartı hazırladım."

Petshopta bulunan pankartı gören Murat Tekdoğan ise; insanların kendi işlerini doğru şekilde yapmaları gerektiğini ve insanların her şey üzerine konuşmasının doğru olmadığını aktardı. Esnaf tarafından yazılan pankart şehirde ilgi odağı olurken pankartta şu ifadelere yer verildi; "Hayvanlar niye güneşte, gölgede, sıcakta, soğukta, sulu, susuz, yemli, yemsiz' demeyin. Her şeyin farkındayız, merak etmeyin. Sonuçta bu bizim işimiz, siz kendi işinize bakın. Bu işi sizden öğrenecek değiliz."