İşitme Engelli Kütüphane Görevlisi Okuyuculara Yardımcı Oluyor

Tekirdağ'da yaşayan 43 yaşındaki işitme engelli Ahmet Karaca, Namık Kemal İl Halk Kütüphanesinde okuyucuların kendisine yazarak sorduğu kitapları kısa sürede bulmalarına yardımcı oluyor.
Doğuştan işitme engelli olan Karaca, 24 yıl önce devlet memuru olarak işe başladı.
Karaca, Namık Kemal Kütüphanesinde çalışmaya başladığında, işitme engeli nedeniyle ilk dönemlerde zorluklar yaşadı ancak zamanla okuyucularla kurduğu iletişimle bu zorlukların üstesinden geldi.
Kütüphaneye gelen ziyaretçilerle yazılı iletişim kurarak istedikleri kitaplara ulaşmalarını sağlayan Karaca, okuyucuların taleplerini hızlı bir şekilde karşılayarak onlara kaynaklara erişim imkanı sunuyor.
Kızının işaret dili tercümesi aracılığıyla AA muhabirine açıklamada bulunan Ahmet Karaca, 24 yıldır işini severek yaptığını söyledi.
Mesleğe başladığında mesai arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu anlatan Karaca, "İş arkadaşlarımın bana yardımcı olması çok önemliydi. Onların sayesinde öğrenme sürecim daha çabuk oldu. İşitme engelime rağmen sorun yaşamadım. İşimde rahatım. Kitap almaya gelenlerle, kitap alanlarla güzel anlaşabiliyorum." dedi.
Karaca, gelen herkese yardımcı olmaya çalıştığını, bugüne kadar insanlardan hep güzel, olumlu mesajlar aldığını dile getirdi.
"İletişim sorunu yaşamıyorum"
Kütüphaneye gelenlerin kendisiyle iletişim sorunu yaşamadığını belirten Karaca, şunları kaydetti:
"Kütüphanede çalışmak benim için çok keyifli. Kitapların arasında olmam iletişim kurmam için yararlı oluyor. İlk defa gelip görenler şaşırıyor. Gelenlerle yazarak anlaşıyoruz. Öğrencilerin istediği kitapları bulup kendilerine veriyorum. Buraya gelenlerle iyi bir iletişimimiz oluyor. Teknolojinin gelişmesiyle artık her şey daha kolay. Kitapları bulmak daha rahat. İş hayatında en çok telefon görüşmesi yapmak zorluyor. Telefonla konuşmam gerektiği zaman iş arkadaşlarım yardımcı oluyor."
Üniversite öğrencisi Gamze Bilgin de sık sık kütüphaneye geldiğini dile getirdi.
Karaca'nın kendilerine çok yardımcı olduğunu ifade eden Bilgin, "Buralara herkesin gelmesi gerekiyor bence. Okumak insana huzur veriyor. Ahmet Bey burada bize çok yardımcı oluyor. Konuşarak anlaşamıyoruz ama yazarak iletişime geçiyoruz. Yazarak daha tatlı bir iletişim kuruyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › İşitme Engelli Kütüphane Görevlisi Okuyuculara Yardımcı Oluyor - Son Dakika
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