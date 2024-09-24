İskele Öğretmenevi: 5 Yıldız Konforu

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İskele Öğretmenevi 5 yıldızlı otelleri aratmıyor

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde yer alan İskele Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, 5 yıldızlı otelleri aratmıyor.

Tuşba ilçesinde yer alan ve 2005 yılında Milli Eğitim Bakanlığına devredilen İskele Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, yapılan yenileme çalışmaları sonrasında konforuyla 5 yıldızlı otelleri aratmıyor. 40 oda ve 80 yatak kapasiteli olan öğretmenevi, eğitimcilerin yanı sıra kamu görevlileri ve vatandaşlara da hizmet sunuyor. Geçen sene başlatılan güçlendirme ve yenileme çalışmalarının ardından daha konforlu ve estetik bir görünüme bürünen öğretmenevi; düğün, nişan, kına, yemek ve doğum günü organizasyonları, mevlit yemekleri, mezuniyet törenleri, konferanslar, paneller, kongreler gibi önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor.

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan İskele Öğretmenevi Müdürü Mahmut Öztekin, mevcut binanın daha önce İller Bankasına ait olduğunu ancak 2005 yılında dönemin Bakanı Hüseyin Çelik tarafından Milli Eğitim Bakanlığına devredildiğini söyledi. İskele Öğretmenevinin 40 oda ve 80 yatak kapasiteli olduğunu belirten Öztekin, "Öğretmenevinde 2 Vip ve 4 süit olmak üzere toplam 40 odamız bulunmakta olup odalarımız iki ve üç yataklılardan oluşuyor. Konaklamanın yanı sıra İskele Öğretmenevi her türlü düğün organizasyonuna da ev sahipliği yapıyor. Bunun yanında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çerçevesinde taşımalı öğrencilere yemek hizmeti de sunuyoruz" dedi.

Öğretmenevinin yenilen yüzüyle ilçeye yakışır hale geldiğini vurgulayan Öztekin, "İskele Öğretmenevi eski bir bina olması nedeniyle ihtiyaca cevap veremiyordu. Bu doğrultuda geçen sene onarıma gittik. Düğün organizasyonları ve konaklamadan elde ettiğimiz öz kaynaklarımızla onarıma başladık. Yaklaşık 11 ay süren çalışmaların ardından şu anda öğretmenevimiz 5 yıldızlı otelleri aratmıyor. Tabi bu bir ekip işidir. Bizim de iyi bir ekibimiz var. Ben bu çerçevede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İskele Öğretmenevinin sadece öğretmenlere değil her kesimden vatandaşlara hizmet sunduğunun altını çizen Öztekin, "Yaptığımız yenileme çalışmalarından sonra hem maddi hem de manevi olarak olumlu geri dönüşler alıyoruz. Gerek yorumlarda gerekse yüz yüze karşılaştığımız misafirlerimiz memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Tabi bu da bizi mutlu ediyor. Amacımız şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada güzel ve kaliteli hizmeti tüm misafirlerimize sunmaktır" diye konuştu.