İskenderun'da 6 Şüpheli Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 4 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan N.K. ve İ.E.U. yakalandı.
İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.E.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, N.K. ise serbest bırakıldı.
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