İskenderun'da depremde hayatını kaybeden öğrenciler anısına 200 fidan dikildi - Son Dakika
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İskenderun'da depremde hayatını kaybeden öğrenciler anısına 200 fidan dikildi

İskenderun\'da depremde hayatını kaybeden öğrenciler anısına 200 fidan dikildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden 5 öğrenci anısına, Samsun ve Ordu'daki KYK yurtlarında kalan 200 öğrenci tarafından fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Öğrenciler, dikilen 200 fidanın üzerine plaketler çakarak depremde kaybettikleri arkadaşlarını andı. İskenderun İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, etkinlikte depremde kaybettikleri öğrencileri özlemle andıklarını ve hem onların anısını yaşattıklarını hem de öğrencilere yeşilin önemini aşılamayı amaçladıklarını belirtti.

03.05.2024 20:47
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremde vefat eden 5 öğrenci anısına 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Samsun Üniversitesinde öğrenim gören ve tatil için İskenderun'a geldikleri sırada 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitiren 5 öğrenci anısına, fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Samsun ve Ordu'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan 200 öğrenci, Gürsel Mahallesi'ndeki İskenderun KYK Kız Yurdu bahçesinde fidan dikti.

Öğrenciler, dikilen 200 fidanın üzerine plaketler çakarak depremde kaybettikleri arkadaşlarını andı.

İskenderun İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, orman haftası etkinliğinde, depremde kaybettikleri öğrencileri özlemle andıklarını söyledi.

Hayatını kaybeden öğrencilerin anısını yaşattıklarını belirten Gündel, "Hem onların anısına bir ağaç dikme etkinliği oldu hem de öğrencilerimize yeşilin önemini aşılamamız için çocuklarımızı toprakla buluşturduk." dedi.

Etkinlik fidanların sulanmasıyla son buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İskenderun'da depremde hayatını kaybeden öğrenciler anısına 200 fidan dikildi - Son Dakika

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