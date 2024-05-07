İskenderun\'da Polisten Kaçan Şüphelinin Attığı Pakette Uyuşturucu Hap Bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, motosikletiyle polisten kaçan şüphelinin yol kenarına attığı pakette uyuşturucu hap bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir motosiklete "dur" ihtarında bulundu.
Uyarıya rağmen durmayan sürücü, yanındaki paketi yola atarak motosikletiyle kaçtı.
Ekipler, sürücünün attığı pakette 2 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.
Kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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