İskenderun\'da silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Temmuz'da Fırat K'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ikametine ateş açılmasıyla ilgili araştırmasını sürdürdü.
Olaya karıştıkları iddia edilen F.G. ve T.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelilerin üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.
Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde silahlı saldırı düzenlenen evdeki Gülden G. (56) yaralanmış, polis ekipleri kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatmıştı.
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