HATAY'ın İskenderun ilçesinde 6 sokak köpeğinin saldırdığı kedi öldü.
İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde dün sokak köpekleri, bir kediye saldırdı. 6 köpeğin saldırdığı kediyi kurtarmak isteyen vatandaşlar, olaya müdahale etti. Ancak köpeklerin saldırdığı kedi kurtarılamadı. Saldırı cep telefonuyla görüntülendi.
Haber : Alican GÜMÜŞ – Kamera: HATAY,
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Sokak Köpeği Saldırısı, Kedi Öldü - Son Dakika
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