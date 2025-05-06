İSKİ: Sarıyer'de Su Kesintisi Yaşanmadı - Son Dakika
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İSKİ: Sarıyer'de Su Kesintisi Yaşanmadı

İSKİ, Sarıyer'deki altyapı hasarının giderildiğini ve vatandaşların mağdur edilmediğini açıkladı.

06.05.2025 17:43
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(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, Sarıyer'de su kesintisi yaşandığı ve İSKİ'nin tankerlerle su dağıttığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, bölgede yaşanan altyapı hasarının kısa sürede giderildiği ve vatandaşların mağdur edilmediği bildirdi.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, 3 Mayıs 2025 tarihinde Sarıyer Maslak Mahallesi eski Büyükdere Caddesi'nde geçmiş dönemde ruhsatlandırılarak temeli atılan, ancak uzun süredir atıl durumda bulunan bir gökdelen inşaatının istinat duvarının çöktüğü belirtildi. Söz konusu göçük nedeniyle caddenin bir bölümü çökerken, İSKİ'ye ait 300 mm çapındaki içme suyu ve 300 mm çapındaki atık su hatlarının zarar gördüğü kaydedildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından bazı basın-yayın mecralarında bölgeye su verilemediği ve vatandaşların mağdur edildiği yönünde haberler yer aldı. İSKİ ise zarar gören hatlarda ekiplerin hızlı şekilde onarım gerçekleştirdiği, içme suyu ve atık su akışının yeniden sağlandığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca, "Bölgedeki üst kotlarda yaşanan geçici basınç düşüklüğü nedeniyle su ulaşamayan bazı noktalara su tankerleriyle kesintisiz destek sağlanmıştır. Bu süreçte herhangi bir mağduriyete izin verilmemiştir" ifadeleri yer aldı. İSKİ, içme suyu ve atık su şebekelerinin onarımının tamamlandığını ve hizmetin kesintisiz sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: ANKA

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