İSKİ'ye Kaçak Atıksu Ceza - Son Dakika
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İSKİ'ye Kaçak Atıksu Ceza

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Bakanlık, İSKİ'ye Yeşilköy'deki kaçak deşarj nedeniyle 1,678,000 lira ceza kesti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yeşilköy Balıkçı Barınağındaki yağmur suyu hattından denize kaçak atıksu deşarj ettiği tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ), 1 milyon 678 bin lira ceza uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerince, Yeşilköy Balıkçı Barınağı içerisinden denize atıksu deşarjı yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçildi ve farklı tarihlerde bölgede inceleme yapıldı.

İSKİ'ye ait olduğu belirlenen ve denize ulaşan 2 beton borunun çevresinde deniz suyunun renginin koyu olduğu ve yer yer renkli su girişlerinin bulunduğu belirlendi.

Yetkililerle yapılan görüşmeler ve daha önce kaydedilen görüntülerde de söz konusu borular aracılığıyla Marmara Denizi'ne koyu renkli, yağlı su akışının gerçekleştiği tespit edildi.

Söz konusu atıksu/kaçak deşarjıyla ilgili Çevre Kanunu kapsamında İSKİ hakkında idari işlem başlatıldı. Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki kirlilik nedeniyle iki kat yaptırım uygulanarak İSKİ'ye 1 milyon 678 bin lira ceza verildi.

Kaynak: AA

Güncel, Çevre, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSKİ'ye Kaçak Atıksu Ceza - Son Dakika

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