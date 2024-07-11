İskilip İlçesinde 13 Öğrenci Hafızlık Belgesi Aldı - Son Dakika
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İskilip İlçesinde 13 Öğrenci Hafızlık Belgesi Aldı

İskilip Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, Ebussuud Efendi Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nda eğitimini tamamlayan 13 öğrencinin Samsun Müftülüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olarak hafızlık belgesi almaya hak kazandığı bildirildi. İskilip Müftüsü Şuayip Güllü, genç hafızları tebrik ederek, ömür boyu Kur'an yolundan ayrılmamalarını diledi.

11.07.2024 17:33
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İskilip ilçesinde 13 öğrencinin hafızlık belgesi almaya hak kazandığı bildirildi.

İskilip Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ebussuud Efendi Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nda eğitimini tamamlayan 13 öğrenci, Samsun Müftülüğünde yapılan sınavda başarılı olarak hafızlık belgesi almaya hak kazandı.

Sınavda Yiğit Can Candan, Mert Can Karabıyık, Enes Tayyip Bektaş, Mehmet Atıf Çetin, Ramazan Şahin, Abdulkadir Kula, Mehmet Karaca, İlhan Körpeş, Eray Hanay, Furkan Bahtiyar, Mahir Çakmak, İbrahim Taha Lale ve Yusuf Yeşil'e hafızlık belgesi verildi.

İskilip Müftüsü Şuayip Güllü, genç hafızları tebrik ederek, ömür boyu Kur'an yolundan ayrılmamalarını diledi.

Kaynak: AA

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