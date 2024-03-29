İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, ilçede Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerle iftar yaptı.
Polat, İskilip Halk Kütüphanesi Müdürlüğünce tarafından organize edilen iftar programında bir araya geldiği öğrencilerle sohbet etti.
Ardından öğrencilerle birlikte orucunu açan Polat, sınavda başarı dileklerini iletti.
Öğrencilerin sınava rahat hazırlanabilmesi için İskilip Halk Kütüphanesini iftardan sonra da açık tuttuklarını belirten Polat, öğrencilere bu imkanı en iyi şekilde değerlendirmelerini tavsiye etti.
İftar programına İskilip Halk Kütüphanesi Müdürü Tuba Çinik ile kütüphane personeli de katıldı.
Son Dakika › Güncel › İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, YKS'ye hazırlanan öğrencilerle iftar yaptı - Son Dakika
Denizli'nin Buldan ilçesinde, aynı yönde ilerleyen iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, iki sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücüler, hastanelere sevk edildi. Sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Okul Sporları Basketbol Küçükler Grup Müsabakaları sonucunda gruplarını lider tamamlayan 6 takıma ödülleri takdim edildi. 12 kız, 11 erkek toplam 23 takımın mücadele ettiği şampiyonada 3 kız ve 3 erkek takımı yarı finale yükseldi. Yarı finallere hak kazanan takımlara madalya ve başarı belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile Basketbol Federasyonu İl Temsilcisi Mustafa Çağlar tarafından verildi.
Besni ilçesinin Köseceli Beldesi Tetirli Mahallesinde meydana gelen kazada, Seydi D. idaresindeki hafif ticari araç ile Asil Ç. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Seydi D. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 12 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde bekçi ekipleri, İncilipınar Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir şahsa kimlik kontrolü yapmak istedi. Şahıs kaçmaya başladı ancak ekipler tarafından yakalandı. Yapılan kontrollerde şahsın 17 suçtan arandığı ve 48 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şahıs cezaevine teslim edildi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 15 ortaokulun katılımıyla kızlar arası voleybol turnuvası başladı. Turnuvada dereceye giren okulların kupaları 23 Nisan törenlerinde verilecek.
Ordu Müftülüğü, binin üzerinde üniversite öğrencisinin katıldığı bir iftar programı düzenledi. İl Müftüsü İsmail Çiçek, programda öğrencilere Osmanlı dönemindeki 'diş kirası' geleneğini anlattı ve müftülüğü ziyaret etmelerini istedi. Programa, Vali, milletvekilleri ve belediye başkanı da katıldı.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, hidrosefali hastası Elanur'un sosyal medya üzerinden yaptığı akülü araba isteğine cevap vererek, onu evinde ziyaret etti ve isteğini yerine getirdi.
Mısır'da düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Sibel Çam, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde ettiğini söyledi. Engelli olmanın hayattan kopmamak gerektiğini vurgulayan Çam, engelli bireylere tavsiyelerde bulundu.
İzmit Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine 4 yeni çöp kamyonu ekledi. Araç filosunu güçlendiren belediye, toplam araç sayısını 222'ye çıkardı.
Sizin düşünceleriniz neler ?