İskilip'te Yangın: 2 Ev ve Tarım Ekipmanları Yandı
İskilip'te Yangın: 2 Ev ve Tarım Ekipmanları Yandı

İskilip\'te Yangın: 2 Ev ve Tarım Ekipmanları Yandı
14.03.2026 12:29
Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 2 ev, ahırlar ve tarım aletleri yanarak kullanılmaz hale geldi.

ÇORUM'un İskilip ilçesinde çıkan yangında; 2 ev, evlerin altındaki ahırlar, 1 traktör ve çeşitli tarım aletleri kullanılmaz hale geldi.

Şeyhler köyünde sabaha karşı Şaban Erdoğan'a ait evde çıkan yangın, büyüyüp, bitişiğindeki Fadime Civelek'e ait eve de sıçradı. Alevleri fark eden köylüler, yangına ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yaptı. İhbar üzerine bölgeye, İskilip Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede köye ulaşan itfaiyeciler, yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Orman İşletme ile Çorum, Uğurludağ ve Bayat ilçelerinden sevk edilen itfaiye ekipleri de destek verdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. 2 ev, ahırlar, 1 traktör ve çeşitli tarım aletlerinin yangında kullanılmaz hale geldi.

'CAN KAYBI YOK'

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangının daha geniş alana yayılmasının önlendiğini belirterek, "Yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı. Olayda can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza gerekli destek sağlanacaktır. İtfaiye ekiplerimize teşekkür ediyor, hemşerilerimize geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları sürerken, çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı. Yetkililer tarafından hasar tespit çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, İskilip, Güncel, Çevre, Tarım, Çorum, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskilip'te Yangın: 2 Ev ve Tarım Ekipmanları Yandı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökyüzünde duygulandıran anlar Baba veda etti, hikaye kızıyla devam etti Gökyüzünde duygulandıran anlar! Baba veda etti, hikaye kızıyla devam etti
Cem Uzan, Fransa’da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti
Bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan anne tutuklandı Bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan anne tutuklandı
İtfaiye ekibi ameliyata girdi İtfaiye ekibi ameliyata girdi
Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı
Tarihi operasyon başlıyor Galatasaray’a 200 milyon euro Tarihi operasyon başlıyor! Galatasaray'a 200 milyon euro

ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
Ayşegül Eraslan’ın ölümünde kan donduran iddia Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
Ayşegül Eraslan'ın ölümünde kan donduran iddia! Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
Kavurma yapılan atın sahibine de ceza Sorumsuzluğu affedilmedi
Kavurma yapılan atın sahibine de ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti Çöp yığınları arasında bulundu
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta İran’ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
Bir coğrafya daha karıştı 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
Bir coğrafya daha karıştı! 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
SON DAKİKA: İskilip'te Yangın: 2 Ev ve Tarım Ekipmanları Yandı - Son Dakika
