Üye Girişi
Son Dakika Logo

İskilip'te Yangın: 2 Ev Yandı, Can Kaybı Yok

14.03.2026 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskilip'te çıkan yangında 2 ev ve tarım aletleri zarar görürken can kaybı yaşanmadı.

ÇORUM'un İskilip ilçesinde çıkan yangında; 2 ev, evlerin altındaki ahırlar, 1 traktör ve çeşitli tarım aletleri kullanılmaz hale geldi.

Şeyhler köyünde sabaha karşı Şaban Erdoğan'a ait evde çıkan yangın, büyüyüp, bitişiğindeki Fadime Civelek'e ait eve de sıçradı. Alevleri fark eden köylüler, yangına ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yaptı. İhbar üzerine bölgeye, İskilip Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede köye ulaşan itfaiyeciler, yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Orman İşletme ile Çorum, Uğurludağ ve Bayat ilçelerinden sevk edilen itfaiye ekipleri de destek verdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. 2 ev, ahırlar, 1 traktör ve çeşitli tarım aletlerinin yangında kullanılmaz hale geldi.

'CAN KAYBI YOK'

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangının daha geniş alana yayılmasının önlendiğini belirterek, "Yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı. Olayda can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza gerekli destek sağlanacaktır. İtfaiye ekiplerimize teşekkür ediyor, hemşerilerimize geçmiş olsun diliyorum" dedi. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları sürerken, çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı. Yetkililer tarafından hasar tespit çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Tarım, Çevre, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Uzan, Fransa’da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti
Anne ve anneannesini 110 parçaya ayırıp uzuvlarını camdan atan Rabia’nın cezası belli oldu Anne ve anneannesini 110 parçaya ayırıp uzuvlarını camdan atan Rabia'nın cezası belli oldu
Galatasaray yayın geliri için Tahkim’e gidiyor Galatasaray yayın geliri için Tahkim'e gidiyor
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Sadettin Saran, ara transfer döneminde görüştüğü forvetlerin ismini verdi Sadettin Saran, ara transfer döneminde görüştüğü forvetlerin ismini verdi

13:31
AK Partili Ali Şahin: Netanyahu Mescid-i Aksa’yı yıkmak için bu savaşı peydahladı
AK Partili Ali Şahin: Netanyahu Mescid-i Aksa'yı yıkmak için bu savaşı peydahladı
13:00
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
12:47
Savaşta bir ilk ABD ve İsrail’in ardından bir ülke daha İran’a saldırdı
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
12:32
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
12:21
Ayşegül Eraslan’ın ölümünde kan donduran iddia Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
Ayşegül Eraslan'ın ölümünde kan donduran iddia! Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
11:28
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti Çöp yığınları arasında bulundu
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 14:07:58. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.