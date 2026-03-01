Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında ev, samanlık ve traktör kullanılamaz hale geldi.
Hallı köyü Semüşler Mahallesi'nde Fazlı Akbal ve Nuriye Akbal'a ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 2 katlı ev, bitişiğindeki samanlık ve park halindeki traktör kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › İskilip'te Yangın: Ev ve Eşya Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?