İskilip'te Yangın: Ev ve Eşya Kullanılamaz Hale Geldi
İskilip'te Yangın: Ev ve Eşya Kullanılamaz Hale Geldi

İskilip\'te Yangın: Ev ve Eşya Kullanılamaz Hale Geldi
01.03.2026 20:13
Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında bir ev, samanlık ve traktör zarar gördü.

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında ev, samanlık ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Hallı köyü Semüşler Mahallesi'nde Fazlı Akbal ve Nuriye Akbal'a ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 2 katlı ev, bitişiğindeki samanlık ve park halindeki traktör kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, İskilip, İtfaiye, Güncel, Çorum, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskilip'te Yangın: Ev ve Eşya Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

