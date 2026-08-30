İskilip'te Yangın Evi Kullanılamaz Hale Getirdi
Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangın, bir evi tamamen kullanılmaz hale getirdi.
Çorum'un İskilip ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
Harun köyünde Mehmet Tuna'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sabah saatlerinde başlayan yangın, İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerince çevre evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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