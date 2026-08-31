İskilip'te Zafer Bayramı coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İskilip'te Zafer Bayramı coşkusu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskilip'te 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri fener alayı ve film gösterimi ile kutlandı.

İskilip'te 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 104. yılı dolayısıyla fener alayı ve film gösterimi düzenlendi.

İskilip Belediyesince organize edilen program kapsamında Hacı Karani Köprüsü'nden PTT Meydanı'na kadar marşlar eşliğinde meşalelerle yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüşün ardından PTT önündeki meydanda "Çanakkale Yolun Sonu" adlı film gösterildi.

Etkinliğe İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İl Genel Meclisi Başkanı Duran Bıyık, Jandarma Komutanı Üsteğmen Eftal Kaplan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskilip'te Zafer Bayramı coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rosenheim’da bıçaklı saldırı: İngiliz kadın hayatını kaybetti Rosenheim'da bıçaklı saldırı: İngiliz kadın hayatını kaybetti
Girne’deki gemi kazası için Türkiye’de hazırlık: Ekipler teyakkuzda Girne'deki gemi kazası için Türkiye'de hazırlık: Ekipler teyakkuzda
Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı Kalp krizi böyle gelmiş Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı! Kalp krizi böyle gelmiş
Fatih’te emekli polis dehşeti: 3 ölü Fatih'te emekli polis dehşeti: 3 ölü
Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu tüm liderler aynı karede Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu; tüm liderler aynı karede
Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti

10:55
Acun Ilıcalı aradan çekildi Yıldız isim adım adım Fener’e
Acun Ilıcalı aradan çekildi! Yıldız isim adım adım Fener'e
10:52
Uygun fiyatlı Togg geliyor İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
10:46
8 can gitti, 18 kişi kayıp Kaptanla ilgili ortaya atılan iddia akılalmaz
8 can gitti, 18 kişi kayıp! Kaptanla ilgili ortaya atılan iddia akılalmaz
10:43
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu’nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı
10:08
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü
09:52
16 yaşında hastane tuvaletinde doğum yaptı Kuzeniyle ilgili iddiası şoke etti
16 yaşında hastane tuvaletinde doğum yaptı! Kuzeniyle ilgili iddiası şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 11:27:14. #7.12#
SON DAKİKA: İskilip'te Zafer Bayramı coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement