İskilip-Tosya Yolu İnceleme

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İskilip-Tosya kara yolunda incelemelerde bulundu.

Kaya, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Samsun Karayolları Bölge Müdürü Serdar Ateş, Kastamonu Karayolları Bölge Müdürü Alparslan Eşlik, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci ile yaptığı ziyarette, İskilip-Tosya kara yolu hakkında bilgi aldı.

Kaya, gazetecilere, İskilip tarafından başlayarak 20 kilometrelik yolun yapımı için çalışma başlatılacağını söyledi.

Projenin hazır olduğunu belirten Kaya, "Projede Çorum-Kastamonu kara yolunun içerisinde 32 kilometrelik yolumuz var. Yoldan geçen araç sayısını ve trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak yeni teknolojik imkanlarla başka çözüm yolları, yolun maddi olarak yapılabilmesi için çalışma başlatıyoruz. Amacımız bu yolu kullananların güvenilir olarak İskilip'e ulaşması. Çalışmalar bittiğinde 20 kilometrelik yolun ihalesi ve ödeneği ile ilgili de çalışmalara başlayacağız." dedi.