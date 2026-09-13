İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda liderleri Cardiff'te bağımsızlık için buluşuyor - Son Dakika
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İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda liderleri Cardiff'te bağımsızlık için buluşuyor

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İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'deki ayrılık yanlısı partilerin liderleri, yarın Galler'in başkenti Cardiff'te kendi kaderini tayin hakkı ve ortak çıkarları görüşmek üzere bir araya gelecek.

Birleşik Krallık çatısı altında yer alan 4 ülkeden üçünde bölgesel başbakanlık görevini yürüten ayrılık yanlısı partilerin liderleri, Galler'de kendi kaderini tayin etme hakkı ve ortak çıkarları görüşmek üzere bir araya gelecek.

İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'de iktidarda bulunan ayrılık yanlısı partilerden yapılan açıklamaya göre, liderler John Swinney, Michelle O'Neill ve Rhun AP Iorwerth, yarın Galler'in başkenti Cardiff'te bir araya gelerek üç bölgeyi ilgilendiren ortak meseleleri masaya yatıracak.

"Bölgesel Başbakan" unvanı yerine İskoçya Ulusal Partisi (SNP), Sinn Fein (Kuzey İrlanda) ve Plaid Cymru (Galler) partilerinin liderleri ünvanlarıyla buluşacak üç isme, İrlanda Cumhuriyeti'nin milliyetçi partisi Sinn Fein'in lideri Mary Lou McDonald da katılacak.

Plaid Cymru lideri AP Iorwerth'in liderliğinde yapılacak görüşmede kendi kaderini tayin etme hakkı ile Birleşik Krallık'ı oluşturan İngiltere dışındaki 3 ülke olan İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın ortak çıkarları ele alınacak.

İngiliz The Telegraph gazetesi ise üç liderin bağımsızlık referandumu için mutabakat zaptı imzalayacağını duyurdu.

Bağımsızlık talebini yinelemek için hazırlanan belgeyi imzalayacak olan üç lider, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'a bu hedef doğrultusunda daha fazla baskı yapmayı amaçlıyor.

Ayrılıkçılar Galler ve İskoçya'da tek başına iktidar

Galler ve İskoçya'da ayrılık yanlısı partiler, çoğunluğa sahip olmasa da tek başına iktidarda bulunuyor. Parlamentosunda net bir ayrılıkçı üstünlüğünün görülmediği Kuzey İrlanda'da ise "güç paylaşımı" modeli uygulanıyor.

Başbakan ve Başbakan Yardımcısı'nın farklı partilerden seçildiği Kuzey İrlanda'da, iki isim de eşit güce sahip olmak zorunda. Kuzey İrlanda'da Bölgesel Başbakanlık koltuğunda ayrılıkçı O'Neill, Başbakan Yardımcılığı koltuğunda ise İngiltere yanlısı Emma Little-Pengelly oturuyor.

İngiltere Başbakanı Burnham ise Kuzey İrlanda'da halkın çoğunluğunun Birleşik Krallık'ta kalmak istediğini savunuyor.

Trump, birleşik İrlanda'nın harika olacağını söylemişti

İngiltere Başbakanı Burnham, daha önce yaptığı açıklamalarda Kuzey İrlanda ve İskoçya bağımsızlık referandumlarını desteklemeyeceğini ve yasalara uygun olmayacağını söylemişti.

Dün İrlanda Başbakanı Micheal Martin'le bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ise Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti'nin birleşmesini istediğini ve bunun harika olacağını ifade etmişti.

İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney ise buluşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Burnham, Birleşik Krallık'ın son başbakanı olmaya hazır olsun. Tarihte ilk kez İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda, bağımsızlık yanlısı iktidarlarca yönetiliyor." demişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda liderleri Cardiff'te bağımsızlık için buluşuyor - Son Dakika

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