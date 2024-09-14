İŞKUR 1 Milyon Kişiyi İşe Yerleştirdi - Son Dakika
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İŞKUR 1 Milyon Kişiyi İşe Yerleştirdi

Çalışma Bakanı Işıkhan, İŞKUR'un 2024'te 1 milyondan fazla kişiyi işe yerleştirdiğini açıkladı.

14.09.2024 11:16
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un yılbaşından itibaren işe yerleşmesine aracılık ettiği kişi sayısının 1 milyonu aştığını bildirdi.

Bakan Işıkhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İŞKUR'un iş gücü piyasasının dinamiklerini anlamada ve işverenlerin taleplerini doğrudan sahada gözlemlemede stratejik bir misyon üstlendiğini belirterek, bu dinamikleri en iyi şekilde analiz edebilmek adına bakanlık olarak büyük ölçekli saha araştırmaları yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda, her yıl yaklaşık 86 bin iş yerini ziyaret ederek iş gücü piyasası araştırmaları yaptıklarını vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Bu araştırmalarda, işverenlerimizin eleman ihtiyaçlarını, talep ettikleri becerileri ve sektörlerindeki diğer kritik ihtiyaçları derinlemesine inceliyoruz. Bu çalışmalar, yalnızca işverenlerin mevcut taleplerini karşılamakla kalmıyor aynı zamanda geleceğe dönük stratejilerimizi şekillendirmemize de imkan sağlıyor."

"Hedefimiz işsizlik oranını tek hanede tutmak"

Işıkhan, son dönemdeki istihdam verilerinin oldukça sevindirici olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"TÜİK verilerine göre, 2024'ün ikinci çeyreğinde istihdam edilenlerin sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1 milyon 105 bin kişi artarak, 32 milyon 661 bine ulaştı. Bu da istihdam oranımızın 1,3 puanlık artışla yüzde 49,6'ya yükseldiğini gösteriyor. İşsiz sayısı ise aynı dönemde 244 bin kişi azalarak, 3 milyon 156 bine düştü. İşsizlik oranı da yüzde 8,8 seviyesine gerilemiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın sunumuyla 2025-2027 Orta Vadeli Programını (OVP) açıkladık. Buna göre, önümüzdeki dönemde hedefimiz işsizlik oranını tek hanede tutmak."

"Rakamlar İŞKUR'un başarısını ortaya koyuyor"

İŞKUR verilerine bakıldığında benzer bir başarı hikayesi gözlemlendiğini dile getiren Işıkhan, şu bilgileri paylaştı:

"2023 yılının ocak-ağustos döneminde 786 bin 501 kişinin işe yerleşmesine aracılık edilirken, bu rakam 2024'ün aynı döneminde yüzde 20,5 artışla 947 bin 388 kişiye yükseldi. Eylül ayı itibarıyla ise işe yerleşmesine aracılık ettiğimiz kişi sayısı 1 milyonu geçmiş olup, bu rakam her geçen gün artmaya devam etmektedir. Bu, İŞKUR'un iş gücü piyasasında oynadığı etkin rolü ve başarısını ortaya koyuyor. İş gücünün niteliğini artırmaya yönelik işbirliği projelerimizle daha fazla kişinin istihdamına aracılık etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İŞKUR 1 Milyon Kişiyi İşe Yerleştirdi - Son Dakika

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