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İŞKUR, geçen yıl 1 milyon 237 bin 26 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti - Son Dakika
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İŞKUR, geçen yıl 1 milyon 237 bin 26 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un geçen yıl toplam 1 milyon 237 bin 26 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini bildirdi. Kurumun geçen yıl 2 milyon 765 bin 984 bireysel görüşme ve 695 bin 536 iş yeri ziyareti yaptığını belirten Işıkhan, istihdama sağladıkları güçlü destekle iş arayan vatandaşların ve işverenlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

İŞKUR, geçen yıl 1 milyon 237 bin 26 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti
08.01.2024 - 10:31,
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un geçen yıl toplam 1 milyon 237 bin 26 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, kamu istihdam kurumu İŞKUR'un iş gücü piyasasının en önemli aktörü olmaya devam ettiğini vurguladı.

Kurumun geçen yıl 2 milyon 765 bin 984 bireysel görüşme ve 695 bin 536 iş yeri ziyareti yaptığını belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"2023 yılında 464 bin 138 kadın, 772 bin 888 erkek olmak üzere toplam 1 milyon 237 bin 26 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettik. İstihdama sağladığımız güçlü destekle iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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Vedat Işıkhan, İŞKUR, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İŞKUR, geçen yıl 1 milyon 237 bin 26 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti - Son Dakika


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