İŞKUR'un İş Pozitif Programı ile 1.86 Milyon Kadın Çalışmaya Dahil Oldu
İŞKUR'un İş Pozitif Programı ile 1.86 Milyon Kadın Çalışmaya Dahil Oldu

07.03.2026 11:51
İŞKUR, İş Pozitif programıyla 1.86 milyon kadının istihdamını sağladı, çeşitli destekler sunuyor.

Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) kadın istihdamını artırmak amacıyla hazırladığı İş Pozitif programıyla bugüne kadar 1 milyon 860 bin 218 kadın çalışma hayatına katıldı.

İŞKUR tarafından 9 Şubat 2024'te hayata geçirilen İş Pozitif projesi, çalışma hayatına katılmak isteyen kadınlara bu imkanı sağlamayı sürdürüyor.

Kayıtlı kadın istihdamının artırılmasının hedeflendiği projede, bu alanda mesleki eğitim, teşvik ve hibe gibi destekler veren kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları, kadın kooperatifleri ve özel sektör kuruluşları yer alıyor.

Program kapsamında, bugüne kadar 1 milyon 860 bin 218 kadın istihdama dahil edildi.

Aynı dönemde, kadınların kariyer planlamalarını doğru yönlendirmek adına iş ve meslek danışmanları tarafından 2 milyon 126 bin 438 kadın danışanla bireysel görüşme gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, 92 bin 71 engelli kadın danışana "Engelli İş Koçluğu" hizmeti sunulurken, 81 bin 205 kadına öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama kanalları hakkında bilgi verildi.

Ayrıca 89 bin 874 kadın işbaşı eğitim programları ile mesleki eğitim kurslarına katılırken 247 bin 227 kadın toplum yararına programlardan ve 254 bin 864 kadın ise "İşgücü Uyum Programı"ndan faydalandırıldı.

KİPAP desteğinden 7 bin 810 kadın yararlandı

İŞKUR'un, kadın istihdamının artırılmasına yönelik yürüttüğü projelerden bir diğeri Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) de işverenlere, işe alacakları işsizlerin mesleki bilgi ve becerisini iş yerinde gözlemleyebilme, eğitim verme ve işe alma konusunda isabetli karar verme imkanı sunuyor. Proje kapsamında, her kadın işçi için aylık 32 bin 500 liraya kadar prim, vergi ve ücret desteği sağlanıyor.

KİPAP kapsamındaki kadın işçiye 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olması halinde 6 aya kadar aylık 10 bin lira çocuk bakım desteği veriliyor.

Ülke genelinde uygulanan projeden geçen yıl 7 bin 810 kişi yararlanırken 875 kişiye de çocuk bakım desteği ödemesi yapıldı.

İŞKUR, özel sektörde işe yerleştirilmesine aracılık edilen kadın sayısını artırmak hedefiyle çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Güncel, İŞKUR, Son Dakika

