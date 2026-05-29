İslahiye'de Aşırı Yağışta Temizlik Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İslahiye'de Aşırı Yağışta Temizlik Çalışmaları

İslahiye\'de Aşırı Yağışta Temizlik Çalışmaları
29.05.2026 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep İslahiye'de sağanak sonrası taşan derelerde temizlik ve tahliye çalışmaları başlatıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle taşan derelerde belediye ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.

Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, Amanos Dağları eteğindeki kırsal Kayabaşı ve Hasanlök mahallelerinde etkili oldu. Şiddetli yağışın ardından bazı dereler taştı, tarım alanları ve altyapıda zarar oluştu.

Bölgede incelemelerde bulunan İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve belediye ekipleri, taşan derelerde iş makineleriyle temizlik ve tahliye çalışması yürüttü.

Mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Vural, belediye ekiplerinin ilk andan itibaren sahada olduğunu belirterek, sağanaktan etkilenen bölgelerde çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Çalışmalar sırasında iş makinesi operatörlüğü de yapan Vural, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ifade ederek, "Son 70 yılın en yüksek yağışını aldık. Geçtiğimiz yıl Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile işbirliğinde yaptığımız dere ıslah çalışmasının önemini bir kez daha gördük." dedi.

Vural, "Kayabaşı ve Hasanlök mahallelerimizde aşırı yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Belediye olarak ilk andan itibaren sahadayız. Temizlik ve destek çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Devletimiz ve belediyemiz vatandaşlarımızın yanındadır." ifadelerini kullandı.

Kayabaşı Mahallesi Muhtarı Süleyman Yılmaz da sağanak nedeniyle mahallenin içme suyu şebekesi, yolları ve köprülerinde hasar oluştuğunu belirtti.

Yılmaz, Kayabaşı Mahallesi'nde bir evi su bastığını, bazı hayvan ahırlarının zarar gördüğünü, iki mahallede yaklaşık 25 dönüm üzüm bağı ile zeytin, şeftali ve diğer meyve bahçelerinin selden zarar gördüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslahiye'de Aşırı Yağışta Temizlik Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pervin Buldan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek Pervin Buldan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek
Brezilya’ya Neymar hüznü İşte forma giyemeyeceği maçlar Brezilya'ya Neymar hüznü! İşte forma giyemeyeceği maçlar
Bir zamanlar otobüs şoförüydü Şimdi tüm dünya onu tanıyor Bir zamanlar otobüs şoförüydü! Şimdi tüm dünya onu tanıyor
İşte Güllü’nün kızı Tuğyan’ın cezaevindeki fotoğrafı İşte Güllü'nün kızı Tuğyan'ın cezaevindeki fotoğrafı
İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı
Çocuklarının mezuniyet törenine katıldılar Belçika kral ve kraliçesini İngiltere’de kimse umursamadı Çocuklarının mezuniyet törenine katıldılar! Belçika kral ve kraliçesini İngiltere'de kimse umursamadı

14:49
Vedat Muriqi’de işlem tamam Aziz Yıldırım ile anlaştı, yuvaya geri dönüyor
Vedat Muriqi'de işlem tamam! Aziz Yıldırım ile anlaştı, yuvaya geri dönüyor
14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu
14:43
İçişleri Bakanlığı’ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
14:26
Özlem Çerçioğlu’dan CHP’de olup bitenler hakkında ilk yorum
Özlem Çerçioğlu'dan CHP'de olup bitenler hakkında ilk yorum
14:07
Hatay ve Osmaniye’yi sel vurdu Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
13:33
Barış umudu altına yaradı Yüz güldüren yükseliş
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 15:48:46. #7.12#
SON DAKİKA: İslahiye'de Aşırı Yağışta Temizlik Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.