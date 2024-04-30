İslahiye'de Hayırseverler Tarafından Yapılan Kütüphane ve Konferans Salonu Açıldı - Son Dakika
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İslahiye'de Hayırseverler Tarafından Yapılan Kütüphane ve Konferans Salonu Açıldı

İslahiye\'de Hayırseverler Tarafından Yapılan Kütüphane ve Konferans Salonu Açıldı

İslahiye Anadolu Lisesi'nde hayırseverler tarafından yapılan kütüphane ve konferans salonunun açılışı için tören düzenlendi. Mehmet Doğan, eşi Ülgen Doğan adına kütüphane yaptırırken, Osman Elmas ise depremde hayatını kaybeden abisi öğretmen Fatih Elmas adına konferans salonunu yeniledi. Açılış törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

30.04.2024 15:58
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İslahiye'de bir hayırseverler tarafından yaptırılan kütüphane ve konferans salonunun açılışı için tören düzenlendi.

Hayırsever Mehmet Doğan İslahiye Anadolu Lisesi pansiyonu kız ve erkek bölümlerinde eşi Ülgen Doğan adına kütüphane yaptırdı.

Hayırsever Osman Elmas da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerinde hayatını kaybeden abisi öğretmen Fatih Elmas adına İslahiye Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nu yeniledi.

Kütüphane ve konferans salonunun açılışı törenle yapıldı.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin ve şube müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İslahiye'de Hayırseverler Tarafından Yapılan Kütüphane ve Konferans Salonu Açıldı - Son Dakika

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