İslahiye\'de Hayırseverler Tarafından Yapılan Kütüphane ve Konferans Salonu Açıldı

Güncel

İslahiye'de bir hayırseverler tarafından yaptırılan kütüphane ve konferans salonunun açılışı için tören düzenlendi.

Hayırsever Mehmet Doğan İslahiye Anadolu Lisesi pansiyonu kız ve erkek bölümlerinde eşi Ülgen Doğan adına kütüphane yaptırdı.

Hayırsever Osman Elmas da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerinde hayatını kaybeden abisi öğretmen Fatih Elmas adına İslahiye Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nu yeniledi.

Kütüphane ve konferans salonunun açılışı törenle yapıldı.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin ve şube müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.