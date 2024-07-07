İslahiye'de kaybolan zihinsel engelli Ali Gülsoy bulundu - Son Dakika
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İslahiye'de kaybolan zihinsel engelli Ali Gülsoy bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 25 gündür kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Ali Gülsoy, mahalle girişinde fark edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sağlık muayenesi yapıldıktan sonra ailesine kavuşan Gülsoy, bir daha ailesinden ayrılmayacağını belirtti. Ailesi ve yetkililer, Gülsoy'un bulunmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

07.07.2024 10:27
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 25 gündür kendisinden haber alınamayan 46 yaşındaki zihinsel engelli Ali Gülsoy bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Kozdere Mahallesi'ndeki evleri zarar gören ve annesi konteynerde kendisi de okul bahçesindeki çadırda kalan Ali Gülsoy, 25 gün önce kaybolmuş, yapılan aramalara rağmen bulunamamıştı. Abla Sibel Gürsoy, sabah saatlerinde kayıp olan kardeşi Ali'yi mahalle girişinde fark etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne sağlık muayenesi yapıldıktan sonra ailesine kavuşan Ali Gülsoy bir daha ailesinden ayrılmayacığını belirtti.

Abla Sibel Gülsoy, gazetecilere, kayıp olan kardeşinin bulunduktan sonra çok mutlu olduklarını söyledi.

Gülsoy, dağda kaldığı süre içinde kardeşinin vücudunun vitaminsiz ve susuz kaldığını, ayaklarında ise 25 gün boyunca ayakkabı çıkmadığından rahatsızlıkların başladığını belirtti.

Arama faaliyetlerinde bulunan tüm ekiplere teşekkür eden abla Gülsoy, kardeşinin ilk isteğinin ise sevdiği yemeğin yapılması olduğunu ifade etti.

Anne Elif Gülsoy (76) ise oğlunu arayan herkese teşekkür ederek, oğluna yeniden kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Gaziantep, İslahiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslahiye'de kaybolan zihinsel engelli Ali Gülsoy bulundu - Son Dakika

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