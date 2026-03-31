İslahiye\'de Koruma Kurulu Toplantısı

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulunun 2026 yılına ilişkin ilk toplantısı, İslahiye Ticaret Odasının ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selim Kasacı, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Toy, Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen, Denetimli Serbestlik Müdürü Gökhan Nacar, Baro Temsilcisi Osman Gazi, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Abdullah Mihmet, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Melek Karadaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ömer Faruk Uyanık, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mesut Kamacı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fatih Göğebakan, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Fatmanur Gümüş ile Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda, Koruma Kurulunun gündem maddeleri görüşüldü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Ceza İnfaz Kurumunun 2025 yılı faaliyetleri değerlendirildi, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.