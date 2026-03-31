Üye Girişi
Son Dakika Logo

İslahiye'de Koruma Kurulu Toplantısı

31.03.2026 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, 2026 yılı için Koruma Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulunun 2026 yılına ilişkin ilk toplantısı, İslahiye Ticaret Odasının ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selim Kasacı, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Toy, Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen, Denetimli Serbestlik Müdürü Gökhan Nacar, Baro Temsilcisi Osman Gazi, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Abdullah Mihmet, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Melek Karadaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ömer Faruk Uyanık, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mesut Kamacı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fatih Göğebakan, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Fatmanur Gümüş ile Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda, Koruma Kurulunun gündem maddeleri görüşüldü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Ceza İnfaz Kurumunun 2025 yılı faaliyetleri değerlendirildi, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Yönetim, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 12:33:40. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.