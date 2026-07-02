İslahiye'de Koruma Kurulu Toplantısı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığınca Koruma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

İslahiye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin başkanlığında yapıldı.

Toplantıya Cumhuriyet Savcısı Muhammed Toy'un yanı sıra belediye, ticaret odası, baro, denetimli serbestlik müdürlüğü, ceza infaz kurumu, milli eğitim, aile ve sosyal hizmetler, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, organize sanayi bölgesi, esnaf ve sanatkarlar odası, gençlik ve spor ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar hakkında kurul üyelerine bilgi verildi.

Katılımcılar, denetimli serbestlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunurken, gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi.