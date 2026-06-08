Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
M.K. idaresindeki 01 APP 162 plakalı motosiklet, Fevzipaşa Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İslahiye'de Motosiklet Devrildi: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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