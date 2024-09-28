Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekiplerince 225 ilk ve ortaokul öğrencisine temel trafik eğitimi verildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Yolbaşı ve Kazıklı mahallelerindeki öğrencilere eğitim verdi.
Eğitimlerde, öğrencilere temel trafik kuralları, servis araçlarında emniyet kemeri kullanımı, karayollarında karşıdan karşıya geçme, yayaların uyması gereken kurallar, trafik ışıklarırır anlamı ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.
Öğrencilere eğitimin sonunda jandarma dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verildi.
Son Dakika › Güncel › İslahiye'de Öğrencilere Temel Trafik Eğitimi - Son Dakika
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