İslahiye'de Su Kuşu Sayımı Yapıldı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Gölet'inde, her yıl periyodik olarak yapılan kış ortası su kuşu sayımları gerçekleştirildi.

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce (DKMP), Tahtaköprü Baraj Göleti kıyı şeridindeki Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bir süre önce başlanan su kuşu sayımları tamamlandı.

Gaziantep DKMP Şube Müdürü Mustafa Gözel de çalışmalara katıldı.