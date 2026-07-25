İslahiye'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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İslahiye'de Uyuşturucu Operasyonu

İslahiye\'de Uyuşturucu Operasyonu
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 505 gram esrar ele geçirildi, iki şüpheliye işlem yapıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 505 gram esrar ele geçirildi.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde yürütülen çalışmalarda, M.K. (28) ile Ö.B.Ç'nin (32) üzerlerinde arama yapıldı.

Aramada 505 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlar, Gaziantep, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslahiye'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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