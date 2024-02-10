Gaziantep İslahiye'de İş Yerinde Çıkan Yangında 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep İslahiye'de İş Yerinde Çıkan Yangında 1 Kişi Yaralandı

Gaziantep İslahiye\'de İş Yerinde Çıkan Yangında 1 Kişi Yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangında 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yaralı kişi ise İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

10.02.2024 17:43
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

İslahiye İstasyon Caddesindeki A.Y'ye ait tamirhanede yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle yangını söndürdü.

Olayda hafif yaralanan M.Y. sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gaziantep İslahiye'de İş Yerinde Çıkan Yangında 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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