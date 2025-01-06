İslahiye Meslek Lisesi Üretiyor - Son Dakika
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İslahiye Meslek Lisesi Üretiyor

İslahiye Meslek Lisesi Üretiyor

Deprem sonrası prefabrik binada eğitim gören öğrenciler, üretim yaparak ekonomi ve eğitime katkı sunuyor.

06.01.2025 16:19
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, okulları 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılmasının ardından prefabrik binada eğitim gören meslek lisesi öğrencileri, üreterek, hem kendi hem de ülke ekonomisine katkı sunuyor.

İlçe merkezindeki Fevziçakmak Mahallesi'nde 27 öğretmen, 380 öğrencisi bulunan İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, prefabrik okulda eğitimlerini sürdürüyor.

Okul Müdürü Mehmet Güven, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan büyük felaket sonucu okulların ihtiyaç duyduğu malzemeleri burada üreterek kendi yaralarını kendileri sarmaya çalıştıklarını söyledi.

Depremden etkilenen 11 ildeki depremde zarar gören okulların da sıralarını, okul sınıf donatım malzemelerini tamir ettiklerini ifade eden Güven, şunları söyledi:

"Bu malzemeler, sınıf donatım malzemeleri, ofis mobilyaları, ahşap oyuncaklar, endüstriyel temizlik malzemeleri olarak sıralayabiliriz. Bakanlığımızın amaç ve hedefleri doğrultusunda iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu ara elemanları okulumuzda yetiştirmeyi hedefliyoruz. Buradan mezun olan öğrencilerimizin kendi alanlarında istihdam edilmeleri önceliğimizdir. Öğrencilerimiz burada hem öğreniyor hem üretiyor hem de aynı zamanda ekonomik olarak kendilerine ve ailelerine katkı sunuyorlar."

1 yılda 45 milyon lira ciro

"Meslek Lisesi üretiyor, ülkemiz kazanıyor" sloganıyla hareket ettiklerini ifade eden Güven, "Döner sermaye kapsamında 2024 yılında 45 milyon liralık ciro elde ettik. Ülke ekonomisine katkı sağladık. Bizler burada ekonomik getirisinden çok öğrencilerimizin mesleki ve teknik anlamda kendilerini yetiştirmelerini, okuldan mezun olduktan sonra kendi alanlarıyla ilgili çalışmalarını kendi işyerlerini kurmayı amaçlıyoruz." dedi.

Metal Teknolojiler Bölümü öğrencisi Ahmet Baldır, hem öğrendiklerini hem de harçlıklarını çıkarttıklarını belirterek, "Şu anda depremzede arkadaşlarımızın okul sıralarını yapıyoruz. Depremzedeler hizmet vermenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Okulumu, mesleğimi seviyorum. Okuldan mezun olduktan sonra kendi işimi yapmayı düşünüyorum." diye konuştu.

Öğrenci Ahmet Derviş de mesleğini çok sevdiğini gelecekte kendi işini kurmak istediğini söyledi.

Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğretmeni Ertan Öztürk de yaptığı açıklamada, okul öğrencilerinin mezun olduktan sonra kendi alanlarıyla ilgili çalışmalarını, kendi iş yerlerini kurmalarını amaçladıklarını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İslahiye Meslek Lisesi Üretiyor - Son Dakika

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