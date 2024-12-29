İslam Ansiklopedisi Filmi Gösterimde

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İslam Ansiklopedisi'nin hazırlanış hikayesini konu alan "Hep 33 Yaşında" filminin özel gösterimi, Üsküdar Nev Çarşı Sinemaları'nda gerçekleştirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) bünyesinde yazılan ve İslam medeniyetinin 15 asırlık serüvenine ilişkin telif edilmiş ilk özgün ansiklopedi olarak bilinen eserin konu edildiği TRT ortak yapımı film izleyicisiyle buluştu.

???????Yapımcılığını Halil Kardaş, senaristliğini Selman Kılıçaslan ve yönetmenliğini Murat Pay'ın üstlendiği kurmaca-belgesel film ile 46 ciltlik TDV İslam Ansiklopedisi'nin hikayesi beyaz perdeye taşındı.

Gösterim öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan yönetmen Murat Pay, filmin İSAM yetkililerinin yaklaşık 33 yıl süren İslam Ansiklopedisi'nin hazırlanış hikayesinin görselleştirmek istemeleri sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

"Yapmam gereken malzemeye sadık kalarak filmi çekmekti"

Pay, ansiklopedinin bir "kahramanlık hikayesi" olduğunu fark etmesinin kendisini bu filmi yapmaya iten temel duygu olduğunu vurgulayarak, "Ortada çok büyük emek ve başarı var. Kahramanlık hikayesini daha anlamlı kılan unsur, bunun geçmişte değil günümüzde, sıradan hayatların içinde olması. Bunu fark etmek benim için çok kıymetliydi. Daha sonra ansiklopedinin serüvenini anlamaya çalıştığımız bir sözlü tarih ve senaryo yazım sürecimiz oldu. Yaklaşık 2,5 sene içerisinde de filmimizi tamamlayarak sinemaseverlerin beğenisine sunduk." dedi.

Filmin bir "kurmaca-belgesel" olduğunun altını çizen Pay, "Burada sadık kalmamız gereken gerçek bir dünya vardı. Bu benim anlamaya çalıştığım bir dünyaydı. Yapmam gereken gerçekliğe bir şey dayatmak değil, malzemeye sadık kalarak filmi çekmekti. Ama öte yandan kurmaca bir dünya inşa ettiğimin, bir film yaptığımın da farkındaydım. Bu anlamda gerçekliği sadık kalmanın dozajını ayarlayarak kurmaca bir film ortaya koymuş olduk." diye konuştu.

"İşin finansmanını sadece ben sağlıyor olsaydım da yine böyle bir film yapardım"

Pay, filmin "sipariş" bir iş olmasına karşın, bir yönetmen olarak yapılan işle büyük bir "duygudaşlık" kurduğunu ve ürünün bunun bir sonucu olarak ortaya çıktığını dile getirerek, şunları aktardı:

"Benim için 'Hep Otuz Üç Yaşında' son kertede kurgusal bir film. Yaptığımız sözlü tarih çalışmalarından çıkan malzemeyi detaylı olarak inceledim. Bu belge parçalarını da ihmal etmeden, kurmaca bir ürün ortaya koymaya çalıştım. İSAM yetkilileri bu süreçte bana fazlasıyla güvendiler. Filmin kurgusal boyutuyla ilgili noktalarda beni son derece özgür bıraktılar. İşin finansmanını sadece ben sağlıyor olsaydım da yine böyle bir film yapardım. Bu onların meseleye nasıl baktığının ve sahip oldukları vizyonun da bir göstergesi."

Ansiklopedi üzerine yapılacak bir filme insanların ilk anda "soğuk ve mesafeli" yaklaştıklarına dikkati çeken Pay, "Karşımızda gerçekten büyük emeklerle yürütülen önemli bir kültürel çalışma var. Ülkemizde kültürel hareketler ne yazık ki uzun soluklu olmuyor. İslam Ansiklopedisi, kültürel hayatımızda uzun soluklu, bitirilebilmiş, bir okula dönüşmüş ve hepimizin üzerini düşünmesi, sahip çıkması gereken çok önemli bir proje. Ansiklopedi vesilesiyle hatırı sayılır bir entelektüel hafıza ve birikim de ortaya çıktığını biliyoruz. Bir yönetmen olarak ülkemizin kültür hayatı içindeki bu projenin bir parçası olmaktan son derece mutluyum." değerlendirmelerinde bulundu.

Film hakkında

"Hep Otuz Üç Yaşında" filmi, 29. Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) dünya prömiyerini yaptı.

Bakü'de düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde filme "Jüri Özel Ödülü" takdim edildi.

Yapım ayrıca, "TV Belgesel" dalında Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü'ne de layık görüldü.??????????????