İslam Ansiklopedisi'nin Hikayesi: Hep Otuz Üç Yaşında

Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Ansiklopedisi'nin 33 yıllık serüveninin anlatıldığı "Hep Otuz Üç Yaşında" filmi yarın vizyona girecek.

İslam coğrafyasında tamamlanmış özgün ansiklopediler arasında gösterilen 46 ciltlik eser, 33 yılda bitirildi.

TDV'nin en önemli eserleri arasında gösterilen İslam Ansiklopedisi'nin hikayesi beyaz perdeye taşındı.

İslam Ansiklopedisi serüvenini anlatan "Hep Otuz Üç Yaşında" filmi yarın vizyona girecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, Hep Otuz Üç Yaşında filminin insanlığın hafızasını diri tutmaya adanmış bir çabanın, ilim ve irfan yolunda gösterilen fedakarlığın sinema diliyle hayat bulmuş hali olduğunu belirtti.

Filmin 33 yıllık emek ve büyük fedakarlıklarla fasikül fasikül heyecanla büyütülen TDV İslam Ansiklopedisi'nin tarihe ışık tutma hikayesi olduğunu vurgulayan Erbaş, "Film, bu toprakların ilim, irfan ve hikmetle nasıl ayağa kalktığını anlatıyor. Bir milleti, bir medeniyeti, hatta zamanın derinliklerinde unutulmuş bir ideali yeniden hatırlatıyor. Bilginin en büyük güç olduğunu, yazmanın tarihe tanıklık etmek olduğunu yeniden hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, tarihin, birikmiş hatıralar ve hafızalardan ibaret olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu film, ansiklopedinin yazım sürecini anlatırken aslında yalnızca bir dönemi değil, ortak bir idealin, kolektif bir iradenin ve azmin hikayesini bizlere sunuyor. Film boyunca gördüğümüz her detay, yalnızca bir ansiklopediyi değil, onu var eden hayalleri, korkuları ve umutları da anlatıyor. Bu filmde, bir araya gelmesi imkansız görünen binlerce insanın, ilme ve insanlığa duyduğu sevdayla nasıl bir araya geldiğine tanıklık ediyoruz. Bu film, yalnızca tarihsel bir anlatı değil, gençlerin cesaretlerini perçinlemek ve bu büyük emaneti daha ileri taşımalarını sağlayacak bir ideale ilham olmak için yapılmış güçlü bir çağrıdır."