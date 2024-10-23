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İslam Birliği Çağrısı

Karadaği, uluslararası kuruluşların yetersizliğini vurgulayarak İslam dünyasında birlik çağrısında bulundu.

23.10.2024 11:47
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Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, İsrail'in Gazze ve Lübnan'ı işgaline ilişkin, "Ne yazık ki bizler mazlumları koruyan uluslararası bir kuruluşun olmayışından muzdaribiz. Birleşmiş Milletler hiçbir şey yapamamakta ne yazık ki kendi okullarını koruyamamakta. Maalesef ABD ve diğer batılı büyük devletlerin değerleri ve kanunları yitirdiğini görüyoruz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la Kahramanmaraş'ta bir dizi programa katılan Karadaği, AA muhabirine, ümmet olarak çok büyük bir krizin içerisinde olduklarını, bunun Müslümanların birlik olamaması ve zayıflığından kaynaklandığını söyledi.

Müslümanların birlik olamaması nedeniyle Siyonist işgalci İsrail devletinin her türlü soykırımı yaptığına işaret eden Karadaği, şunları kaydetti:

"Biz bu durumlarla, bu felaketlerden ancak İslam birliği olarak bir olursak baş edebiliriz. İslam dünyası olarak el- Aksa ve diğer olaylarda olduğu gibi her zaman bir olmalıyız. Tabii Türkiye gibi, Katar gibi ülkeler bu soykırımı durdurmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Ancak ben bütün İslam dünyasından bu soykırımı durdurmaları için bir olmalarını istirham ediyorum. Bir olalım, birlik olalım bu soykırımı durduralım. Hem Lübnan Hem Filistin'de. Tabii ne yazık ki bizler mazlumları koruyan uluslararası bir kuruluşun olmayışından muzdaribiz. Birleşmiş Milletler (BM) hiçbir şey yapamamakta ne yazık ki kendi okullarını koruyamamakta. Maalesef ABD ve diğer batılı büyük devletlerin değerleri ve kanunları yitirdiğini görüyoruz."

İşgal güçlerinin sadece Müslümanları değil zaman zaman Birleşmiş Milletler kuruluşlarına da saldırılarda bulunduğunu belirten Karadaği, "Ben burada bütün İslam alemini birliğe davet ediyorum. Bir olalım, bu soykırımı durduralım." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

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