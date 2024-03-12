İslam Medeniyetleri Müzesi Ramazan Ayında Gece Yarısına Kadar Açık

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığına bağlı İslam Medeniyetleri Müzesi (İMM), ramazan ayı boyunca her gün gece yarısına kadar ziyaret edilebilecek.
Büyük Çamlıca Camisi külliyesi içerisinde yer alan müzenin Mukaddes Emanetler bölümü, ramazan ayı öncesinde yenilenen sergi düzeniyle ziyaretçilerini ağırlıyor.
Hücre-i Saadet perdesi, Başmak-ı Şerif, Sakal-ı Şerif, Kabe örtüleri ile Hacer'ül Esved ve Hırka-i Saadet mahfazaları gibi onlarca eserin sergilendiği bölüm, İMM'nin ikinci katında görülebilecek.
"Anadolu yakasında kutsal emanetlerin ziyarete açıldığı tek merkez"
İslam Medeniyetleri Müze Müdürü Nezih Ertuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada müzedeki kutsal emanetleri ramazan ayı için üst kata aldıklarını söyledi.
Yapılan değişikliklere dikkati çeken Ertuğ, "Vitrinlerin içi yenilendi ve özellikle kutsal emanetlerin olduğu bölümü biz daha hususi, daha anlamlı bir alana dönüştürdük. Özellikle ziyaretçilerimizin bir farkındalığı oluştu ve ortamın loş olması, gül kokusunun verilecek olması ziyaretçilerimizin daha yoğun bir şekilde eserleri hissedebilmesi için gerekli hizmetlere başladık." dedi.
Ertuğ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye ettiği Kabe'nin kapı perdesinin de müze koleksiyonuna eklendiğini aktararak, şunları kaydetti:
"Müzemizin en önemli özelliklerinden birisi de Anadolu yakasında kutsal emanetlerin toplandığı ve ziyarete açıldığı tek merkez. Büyük Çamlıca Camisi'yle birlikte Anadolu yakasında büyük bir manevi hizmeti görüyoruz. Müzemizin farklı bir özelliği de dijital işlerin bulunması. Özellikle 'Ab-ı Hayat' enstalasyonu, ki her yaştan, her gruptan ziyaretçimizin özellikle bu 10 dakikalık deneyimi mutlaka yaşaması gerekiyor. Açılışımızdan bu yana 1,5 milyon ziyaretçiye hizmet verdik. Özellikle İslamiyet'in Yayılışı enstalasyonumuz çok etkili. Osmanlı'nın kuruluşu, ilk mescit Kabe'nin, Mescidi Nebi'nin nasıl yapıldığıyla ilgili enstalasyonlar var."
Ziyaretçi sayısıyla Türkiye'nin önde gelen müzelerini geride bırakan İMM, ramazan ayı boyunca yerli ziyaretçiler tarafından ücretsiz gezilebilecek. Müze, pazartesi dışında her gün 11.00 - 24.00'te görülebilecek.
İMM hakkında
İslam medeniyetinin kültürel ve sanatsal zenginliğini 15 tematik bölüm ve 700'e yakın eserle sanatseverlerin beğenisine sunan İMM'deki öne çıkan eserler arasında Mahmel-i Şerif, Hazreti Muhammed'e atfedilen objeler, Şam evrakı, Kur'an-ı Kerimler, kaftanlar, tılsımlı gömlekler ile çini ve hat sanatının nadide örnekleri yer alıyor.
Çağdaş müzecilik anlayışıyla hazırlanan videolar, etkileşimli dokunmatik ekranlar ve dijital uygulamalarla zenginleştirilen müzede bulunan "Kubbe" ve "Ab-ı Hayat" enstalasyonları, yaşlı ve genç ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.
Toplam 10 bin 175 metrekare alana yayılan 2 katlı müze alanında, uluslararası niteliklere sahip bir konferans salonu, çok amaçlı salon, geleneksel sanatlar için atölyeler ve sanat galerisi de bulunuyor.
Son Dakika › Güncel › İslam Medeniyetleri Müzesi Ramazan Ayında Gece Yarısına Kadar Açık - Son Dakika
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