İslam Ülkelerinden İsrail'e Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İslam Ülkelerinden İsrail'e Kınama

17.02.2026 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sekiz ülke, İsrail'in Batı Şeria'daki arazi ilanını kınadı ve uluslararası hukuka çağrıda bulundu.

(ANKARA) - Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları, ortak açıklama yaparak İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'daki arazilerin "devlet arazisi" olarak ilan edilmesi ve 1967'den bu yana ilk kez Batı Şeria'nın geniş kesimlerinde arazi mülkiyetinin tescili ve çözüme bağlanmasına yönelik prosedürlerin kabul edilmesine yönelik kararı kınadı.

Türkiye'nin dahil olduğu sekiz ülkenin Dışişleri Bakanları, İsrail'in Batı Şeria'daki arazilerin "devlet arazisi" olarak ilan etmesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yayımlanan ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Suudi"

Arabistan Krallığı ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları, İsrail tarafından işgal altındaki Batı Şeria'daki arazilerin sözde 'devlet arazisi' olarak ilan edilmesine ve 1967'den bu yana ilk kez işgal altındaki Batı Şeria'nın geniş kesimlerinde arazi mülkiyetinin tescili ve çözüme

bağlanmasına yönelik prosedürlerin kabul edilmesine ilişkin alınan kararı en güçlü şekilde kınamaktadır. Söz konusu yasadışı adım; yerleşim faaliyetlerinin hızlandırılmasını, toprak gaspını, İsrail'in fiili kontrolünün tahkim edilmesini ve işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hukuka aykırı İsrail egemenliğinin dayatılmasını amaçlayan vahim bir tırmanış teşkil etmekte ve Filistin halkının yasal haklarına zarar vermektedir.

Bakanlar, bu işlemlerin özellikle Dördüncü Cenevre Sözleşmesi olmak üzere uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukuk ile başta 2334

(2016) sayılı Karar olmak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarının açık bir ihlalini oluşturduğunu teyit etmektedir. Karar ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı'nın işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in politika ve uygulamalarından kaynaklanan hukuki sonuçlara ilişkin işgal altındaki Filistin topraklarının hukuki, tarihi ve demografik statüsünü değiştirmeyi amaçlayan işlemlerin hukuka aykırılığı, işgalin sona erdirilmesi yükümlülüğü ile kuvvet kullanımı yoluyla toprak kazanımı yasağını vurgulayan istişari görüşüyle de çelişmektedir.

"Bu adım iki devletli çözüm vizyonunu zayıflatmakta"

Bu adım, işgal altındaki topraklar üzerinde kontrolü pekiştirmeyi amaçlayan yeni bir hukuki ve idari gerçeklik dayatma girişimini yansıtmakta; iki devletli çözüm vizyonunu zayıflatmakta, bağımsız ve sürdürülebilir bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik perspektifleri aşındırmakta ve bölgede adil ve kapsamlı barışın tesisini tehlikeye atmaktadır.

Bakanlar, işgal altındaki Filistin topraklarının hukuki, demografik ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik tüm tek taraflı girişimleri kategorik olarak reddettiklerini yinelemektedir. Bu tür politikaların, Filistin topraklarında ve bölgede genel olarak gerilim ve istikrarsızlığı daha da artıracak tehlikeli bir tırmanış anlamına geldiğini vurgulamaktadırlar. Bakanlar, uluslararası toplumu sorumluluklarını üstlenmeye ve ihlallere son verilmesi, uluslararası hukuka saygı gösterilmesinin sağlanması, başta işgalin sona erdirilmesini de içeren kendi kaderini tayin hakkı ve Haziran 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulması olmak üzere Filistin halkının devredilemez haklarının korunması amacıyla açık ve kararlı adımlar atma çağrısında bulunmaktadır."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Dış Politika, Batı Şeria, Orta Doğu, Diplomasi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslam Ülkelerinden İsrail'e Kınama - Son Dakika

İmamoğlu “Jeti var“ iddialarına ilk kez yanıt verdi İmamoğlu "Jeti var" iddialarına ilk kez yanıt verdi
Victor Osimhen, yarın Galatasaray tarihine geçebilir Victor Osimhen, yarın Galatasaray tarihine geçebilir
İnfial yaratan görüntü Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Hülya Avşar’ın dizisindeki domuz eti sahnesi tartışma yarattı Hülya Avşar'ın dizisindeki domuz eti sahnesi tartışma yarattı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı

11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:33
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
11:08
Bahçeli yıllar sonra “püskevit“ sözlerine açıklık getirdi
Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
10:51
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
09:14
Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor Dikkat çeken teminat detayı
Türkiye'nin dev bankası bugün satılıyor! Dikkat çeken teminat detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 11:48:04. #.0.5#
SON DAKİKA: İslam Ülkelerinden İsrail'e Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.